Учебник «Общество и религия» разрабатывают в Казахстане

Его планируют внедрить в школах в следующем году
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Министерство по делам религии и гражданского общества совестно с министерством образования и науки разрабатывают учебник под рабочим названием «Общество и религия». Внедрить его в отечественные школы планируется либо во втором полугодии текущего учебного года, либо с первого сентября следующего года, сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции глава ведомства Нурлан Ермекбаев.
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