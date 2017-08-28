Учебник «Общество и религия» разрабатывают в Казахстане

Министерство по делам религии и гражданского общества совестно с министерством образования и науки разрабатывают учебник под рабочим названием «Общество и религия». Внедрить его в отечественные школы планируется либо во втором полугодии текущего учебного года, либо с первого сентября следующего года, сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

Ведется «совместная работа над редакцией нового учебника, который называется, пока рабочее название, «Общество и религия». Он будет включен в школьную программу, я думаю, что не позднее следующего учебного года, а может быть даже во второй половине этого учебного года», - сообщил Ермекбаев.

По его заверениям, в учебнике усилен контент по научной подаче знаний о религиях мировых и о светских устоях государства.

«С учетом отдельных аспектов развития религиозной ситуации, прорабатывается вопрос открытия специальности «Религиоведение» в Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, а также в Жамбылской, Кызылординской, и Восточно-Казахстанской. Это позволит готовить необходимых светских специалистов по религиям в регионах, где есть риски распространения таких деструктивных течений", - также рассказал министр.