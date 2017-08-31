Миннацэкономики составит рейтинг лучших регионов для ведения бизнеса

Министерство национальной экономики готовит очередной пакет поправок в законодательство, направленный на сокращение количества процедур, сроков и финансовых затрат бизнеса, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в правительстве глава ведомства Тимур Сулейменов. Кроме того, к декабрю будет составлен первый рейтинг регионов, в которых бизнесу лучше всего работать.

«Очевидно, что, помимо рейтингов и работы на центральном уровне, необходимо также уделять большое внимание работе с регионами. Там, где непосредственно бизнес соприкасается с чиновниками и с работой местных исполнительных органов, территориальных подразделений центральных госорганов. Такая методика по поручению главы государства разработана», - сообщил Сулейменов.

В Миннацэкономики изучили наилучший международный опыт и определили пять факторов, которые «наиболее сильно подвержены влиянию местных исполнительных органов». Это - регуляторный климат, доступность финансов для бизнеса, человеческий капитал, инфраструктура для бизнеса, транспарентность принимаемых решений.

«Всего при подготовке рейтинга будет опрошено не менее 8 120 респондентов, а оценка будет проводиться на двух уровнях: региональном – сравнение 14 областей и городов Астана и Алматы, и городском – 55 городов. Помимо собственно рейтинга также будут учитываться те предложения местной бизнес среды, которые в ходе работы будут появляться. Первый рейтинг мы планируем озвучить уже в этом году на дне индустриализации. Работа сейчас по респондентам по областям ведется. Уже предварительно в декабре мы узнаем, какой из регионов нашего государства предлагает наилучшие условия для ведения бизнеса», - заверил министр.