В Казахстане отменен запрет на открытие молитвенных комнат в аэропортах и на вокзалах

В Казахстане отменен действовавший запрет на открытие помещений для проведения религиозных мероприятий и книжных магазинов для продажи религиозной литературы в железнодорожных и автовокзалах, аэропортах и портах, сообщила в четверг пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества, передает Sputnik.

"Данное изменение внесено в целях улучшения условий для удовлетворения религиозных потребностей путешествующих верующих, которые вынужденно могут длительное время находиться в залах ожиданий", - говорится в сообщении.

До этого запрещалось открывать молельные комнаты (намазхана) в различных помещениях, находящихся ближе 300 метров от госучреждений, то теперь ограничения в 300 метров оставлены лишь для учебных заведений, за исключением религиозных организаций образования.

"Вместе с тем, для обеспечения надлежащих условий при совершении богослужений, при открытии молельных комнат необходимо соблюдать определенные требования. Так, помещения для проведения религиозных мероприятий должны иметь общую площадь от 20 до 100 квадратных метров, оснащены видеокамерами, с выходом на пульт управления охраны. Кроме того, подобные помещения должны быть обеспечены санитарным узлом для совершения омовения и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям согласно законодательству", - отметили в пресс-службе.

В министерстве по делам религий и гражданского общества подчеркнули, что решение об открытии молельных комнат принимается владельцами самих объектов, связанные с этим расходы несут сами хозяева данных объектов.