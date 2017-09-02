Россия хочет перенять опыт Казахстана по улучшению бизнес-климата

России интересен опыт Казахстана по улучшению бизнес-среды, сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В ходе первого форума бизнес-омбудсменов Казахстана и России он заявил, что проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в этих странах, очень похожи.

"Для России опыт Казахстана по изменению регулирования бизнеса является важнейшим, так как реализован он в близкой правовой системе, в близкой институциональной среде, и он позволил качественно и в короткий срок улучшить инвестиционный климат", - сказал Титов.

Он отметил, что Россия очень высоко оценивает ряд инициатив Казахстана, среди которых сокращение контрольно-надзорной деятельности.

"Впечатляет то, что все основные положения, которые связаны с регулированием предпринимательской среды и работой предпринимателей, были сконцентрированы в предпринимательском кодексе Казахстана", - сказал Титов.

Он отметил, что туда вошли положения о контрольно-надзорной деятельности, институт уполномоченного по защити прав предпринимателей и национальная палата предпринимателей, назвав это "очень продуманным шагом".

"Думаю, что мы тоже должны предложить такое же решение в России", - заключил Титов.