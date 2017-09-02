Россия хочет перенять опыт Казахстана по улучшению бизнес-климата

Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в Казахстане и России, очень похожи
Алия Иксанова, Астана, Vласть
России интересен опыт Казахстана по улучшению бизнес-среды, сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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