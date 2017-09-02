Инцидент исчерпан, жителей столицы просят не поддаваться на провокации
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Полиция Астаны подтвердила ⁠⁠конфликт м⁠⁠ежду рабочими и охраной на строительном объекте
Фото портала Today.kz

Департамент внутренних дел Астаны подтвердил, что в субботу вечером на строительной площадке комплекса «Абу Даби Плаза» произошел конфликт между иностранными рабочими и охраной. Конфликт носил «бытовой характер» и он исчерпан, особщила пресс-служба полиции поздно вечером.

⁠⁠⁠⁠⁠»Между рабочими и охранной структурой произошел конфликт на бытовой почве на КПП стройтельного объекта Абу Даби плаза. На место конфликта выезжали представители акимата и правоохранительных органов. Принятыии мерами конфликт локализован и обеспечена охрана общественного порядка», - говорится в сообщении ДВД столицы.

Аким Астаны Асет Исекешев в сообщении на Facebook привел аналогичную информацию.

Он также призвал воздержаться от «излишних комментариев» для избежания провокаций.

Позднее официальный представитель МВД Алмас Садубаев проинформировал, что погибших и пострадавших в результате потасовки нет. «Два человека получили легкие ссадины», - проинформировал он, добавив также, что «конфликт исчерпан».

Жители Астаны писали вечером в субботу о том, что несколько кварталов столицы были перекрыты силами полиции, проход и проезд здесь был запрещен.

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