Большой вклад в развитие торговых отношений внес визит Назарбаева в Польшу в прошлом году
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Президент Польши уверен, что товарооборот с Казахстаном может превысить 3 млрд долларов
фото зарины ахматовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что товарооборот с Казахстаном может превысить 3 миллиарда долларов.

«Я хотел бы подчеркнуть свою благодарность господину президенту за прошлогодний визит, который дал толчок предпринимателям как польским, так и казахстанским», - сказал Дуда в ходе заявления по итогам переговоров с президентом Казахстана.

Он отметил, что этот визит повлиял на рост торгового обмена между странами уже в первом полугодии 2017 года. «Польский экспорт в Казахстан вырос на 50%, а импорт из Казахстана в Польшу вырос на 80%. Это действительно прекрасный результат за 6 месяцев», - сказал Дуда.

Он выразил уверенность, что «совместные действия помогут вывести экономические отношения из кризиса, который начался в 2014 году». «Улучшая наши деловые отношения, мы не только вернемся к предыдущему уровню, который составлял свыше 2,2 миллиарда долларов в 2013 году, но мы превысим границу 3 миллиардов долларов», - заявил Дуда.

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