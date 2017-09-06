Президент Польши уверен, что товарооборот с Казахстаном может превысить 3 млрд долларов

«Я хотел бы подчеркнуть свою благодарность господину президенту за прошлогодний визит, который дал толчок предпринимателям как польским, так и казахстанским», - сказал Дуда в ходе заявления по итогам переговоров с президентом Казахстана.

Он отметил, что этот визит повлиял на рост торгового обмена между странами уже в первом полугодии 2017 года. «Польский экспорт в Казахстан вырос на 50%, а импорт из Казахстана в Польшу вырос на 80%. Это действительно прекрасный результат за 6 месяцев», - сказал Дуда.

Он выразил уверенность, что «совместные действия помогут вывести экономические отношения из кризиса, который начался в 2014 году». «Улучшая наши деловые отношения, мы не только вернемся к предыдущему уровню, который составлял свыше 2,2 миллиарда долларов в 2013 году, но мы превысим границу 3 миллиардов долларов», - заявил Дуда.