Президент Польши уверен, что товарооборот с Казахстаном может превысить 3 млрд долларов

Большой вклад в развитие торговых отношений внес визит Назарбаева в Польшу в прошлом году
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Президент Польши Анджей Дуда уверен, что товарооборот с Казахстаном может превысить 3 миллиарда долларов.
Еще по теме:
- Казахстан и Польша должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество - Назарбаев
- Казахстан является плацдармом для выхода Польши на рынки Центральной Азии и ЕАЭС - Назарбаев
- Казахстан надеется на облегчение визового режима для граждан республики со стороны Польши - Назарбаев
- Угольная пыль будущего
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые