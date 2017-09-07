Разработка ТЭО может быть начата до конца года
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Решение о целесообразности строительства АЭС в Казахстане будет принято по результатам ТЭО – Бозумбаев
Фото 12.kruasan.websit

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Решение о целесообразности строительства АЭС в Казахстане будет принято по результатам технико-экономического обоснования. Об этом сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

«Предполагаем, что в этом году, до конца года, наша национальная компания «Казатомпром» должна начать разрабатывать наконец технико-экономическое обоснование. Мы сейчас в министерстве работаем над тем, что они запросили у нас данные. После разработки технико-экономического обоснования в следующем году мы сможем сказать: да или нет», - сказал он журналистам в кулуарах форума Kazenergy.

Бозумбаева ответил, что будет проведена работа, чтобы разработать ТЭО.

«Результаты технико-экономического обоснования покажут быть ли атомной станции в Казахстане», - заключил министр.

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