МИД выясняет точное количество казахстанцев в Доминиканской Республике

В пятницу руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков написал на своей странице в Facebook, что в случае чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ирма» выясняется точно количество казахстанцев в Доминиканской Республике. На данный момент четверо граждан Казахстана находятся на связи с консулом страны.

«Как известно, более миллиона человек уже пострадали от разрушительного урагана «Ирма» в странах Карибского бассейна. Тропический циклон движется вдоль островов региона и направляется к восточному побережью США. В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения, в некоторых районах началась эвакуация. В этой связи посольства Казахстана в США, в Канаде, Консульство на Кубе и почетные консулы нашей страны в Доминикане и на Багамах открыли «горячие линии» и готовы оказать необходимую помощь гражданам Казахстана», - пишет Жайнаков.

Руководитель пресс-службы рекомендует всем казахстанцам, находящимся в зонах стихийного бедствия, следовать указаниям местных властей и, в случае необходимости получения экстренной помощи, связаться с консульством Казахстана.

В пятницу Белый дом ввел режим ЧП в Южной Каролине в связи с приближением урагана «Ирма». Ранее президент США Дональд Трамп объявил ЧП во Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах. Режим ЧП позволяет выделить федеральную помощь местным властям. Также во Флориде, куда надвигается «Ирма», закончились авиабилеты на четверг-пятницу из крупнейших аэропортов штата - Майами, Форт-Лодердейл, Форт-Майерс, Сарасота, Ки-Уэст, Орландо, Джексонвилль — в крупнейшие авиахабы Нью-Йорк и Атланту.

Ураган «Ирма», наиболее опасной, пятой категории причинил серьезные разрушения на ряде островов Карибского бассейна и движется к Багамским островам, а оттуда, вероятно, проследует к атлантическому побережью США. Ранее мощный ураган «Харви» вызвал сильнейшие наводнения в Техасе.

Также ураган «Хосе» в Атлантике усилился до второй категории из пяти возможных. Национальный центр США по предупреждению ураганов прогнозирует его усиление. В ответ на происходящие офис экс-президента США Барака Обамы сообщил о создании фонда бывших президентов Америки для помощи пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма». В создании фонда «Единый американский призыв» приняли участие все пять ныне живущих президентов США: Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер.