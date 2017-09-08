В Алматы штрафуют водителей за нарушение ПДД на велодорожках

В Алматы увеличивается количество спецполос и велодорожек и одновременно растет число штрафов за нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями на них. С начала года выявлено более 4 тысяч нарушений на спецполосах. Общая сумма наложенного штрафа составляет 380 миллионов 568 тысяч, сообщает пресс-служба ДВД Алматы.

По данным начальника местной полицейской службы ДВД Алматы подполковника полиции Жасулана Байкенова, за минувшие сутки на улицах Кунаева и Шевченко, на которых с первого сентября действуют велодорожки, выявлено 44 правонарушения. Преобладающее большинство – нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

«В зоне, предназначенной для передвижения велотранспорта, автолюбители, пренебрегая знаками и разметками, оставляют свои машины. Вся работа по модернизации дорожной сети проводится в рамках комплекса мероприятий по созданию безопасных условий для участников дорожного движения. К примеру, на улице Шевченко на данный момент предусмотрено снижение скоростного режима до 40 километров в час, поскольку на этом участке отныне будет интенсивно курсировать велотранспорт. Эта мера минимизирует риски созданий аварийных ситуаций, и, как следствие, дорожно-транспортных происшествий, с велосипедистами и в том числе. Понимаем, что это новшество, к которому надо привыкнуть. Но адаптация, в силу того, что речь идет о жизни и здоровье граждан, должна быть оперативной. Призываем общество, в том числе водительскую его категорию, к строгому и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения», - призвал Байкенов.

Сегодня полицией Алматы ведется целенаправленная работа по выявлению нарушений ПДД на полосах для общественного транспорта. С учетом последних корректировок в дорожном движении, в городе на восьми магистральных улицах и проспектах предусмотрена спецполоса.

«Если прибегнуть к статданным, на проспекте Абая с начала года выявлено 4 тысячи 377 вышеупомянутых правонарушений, на проспекте Райымбека – 8 тысяч 858, на проспекте Толе би – 8 тысяч 376, на улице Наурызбай батыра – 6 тысяч 517, на улице Желтоксан – 5 тысяч 322, на улице Кабдолова – 29, на улице Алтынсарина – 35, на улице Жангельдина – 31 нарушение правил дорожного движения. Общая сумма наложенного штрафа составляет 380 миллионов 568 тысяч 025 тенге», - уточнил подполковник.