Сирийская оппозиция предварительно подтвердила свое участие на Астане-6

Вооруженная сирийская оппозиция предварительно подтвердила свое участие в шестом раунде Астанинского процесса, который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана, сообщил журналистам в субботу в Акорде министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

Как сообщил глава внешнеполитического ведомства, накануне он провел встречу со своим коллегой из Турции Мевлют Чавошоглу.

«Речь шла об Астанинском процессе. Турецкая сторона подтвердила в качестве гаранта Астанинского процесса свое активное участие в следующем раунде переговоров. Замминистра иностранных дел Турецкой республики будет возглавлять делегацию», - отметил Абдрахманов.

По его заверениям, Турецкая республика также активно работает над содержательными вопросами предстоящих переговоров, в том числе, по вопросам участия сирийской вооруженной оппозиции в этих переговорах.

«В предварительном плане они подтверждают свое участие, но, как это уже у нас здесь сложилось, информация об этом придет наверно в начале следующей недели», - почеркнул министр.