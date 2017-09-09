Сирийская оппозиция предварительно подтвердила свое участие на Астане-6

Окончательно об этом станет известно на следующей неделе
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Вооруженная сирийская оппозиция предварительно подтвердила свое участие в шестом раунде Астанинского процесса, который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана, сообщил журналистам в субботу в Акорде министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.
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