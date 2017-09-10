Она будет действовать по аналогии с саммитом G-20
Организацию ОИС-15 предложил создать Назарбаев
ФОТО С САЙТА АКОРДЫ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Неофициальную группу по развитию науки и экономики по аналогии с «большой двадцатой» предложил создать президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Она будет состоять из 15 передовых государств Организации исламского сотрудничества и называться ОИС-15.


«Мы должны развивать аграрную науку, внедрять новые технологий, продовольственную безопасность. Я думаю, что надо создать форум, как G-20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15», - предложил Назарбаев в ходе саммита Организации исламского сотрудничества в Астане.

По его словам, развитие науки и технологий - "очень важно для нас". В этой связи, нужно также развивать плодотворное сотрудничество с западными странами.

«Это позволит развиваться всему исламскому миру», - пояснил президент Казахстана.

«Мы должны развивать отношения между исламской и представителями других религии, поэтому мы должны проводить такие форумы регулярно, заседания которых сближает исламский мир с Западом. По-моему, надо отказаться от стереотипов, которые приводят к непониманию. Мы готовы делиться с казахстанским опытом по сохранению межнационального и межконфессионального развития», - заявил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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