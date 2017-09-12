Правительство одобрило проект нового Налогового кодекса

Во вторник в ходе селекторного совещания в правительстве кабинет министров в целом одобрил проект нового Налогового кодекса, который в целом, по заверениям министра национальной экономики Тимура Сулейменова, направлен на защиту добросовестного налогоплательщика, стимулирование ряда секторов экономики и упрощение администрирования.

В частности, по заверениям глав Миннацэкономики, с принятием документа, все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Кроме того, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция. Бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства.

«Поправки предлагается принимать не позднее 1 июля», - пояснил Сулейменов.

Также появляется защита от многочисленных поправок в течение года.

«Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях налогового кодекса», - объяснил министр.

Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов.

«Предлагается новый альтернативный режим. Режим фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Он может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима», - рассказал Сулейменов.

Например, для режима по «упрощенной декларации» требование по размеру дохода станет одинаковым, как для физических, так и для юридических лиц. В патенте снижается ставка с 2% до 1%.

В сфере недропользования правительство намерено стимулировать инвестиции в геологоразведку. В частности, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт угля. Также планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование, а для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей.

«Будут пересмотрены подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости. Также предлагается снижение ставки НДПИ на олово с 6% до 3%. Это делается для поддержания новой отрасли металлургии – оловянной промышленности», - проинформировал министр.

Для оздоровления финансового сектора также предлагаются стимулирующие меры - будет исключено двоякое толкование налогообложения приобретенного имущества организации по управлению сомнительными активами.

«При передаче проблемных активов коллекторам дисконт коллектора будет облагаться по факту после отработки актива. Предлагается изменение порядка обложения ИПН накопительного страхования», - отметил Сулейменов.

Кроме того, разработчик предлагает ввести льготы по НДС для автомобилестроения и специальных экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта. А для инвестиционных проектов предусматривается ввести льготы при модернизации и реконструкции действующих мощностей.

«Для стимулирования таких предприятий предлагается льготы по КПН действующим предприятиям, реализующим проекты по модернизации и реконструкции. Льготы будут действовать на срок не более 3 лет с момента завершения модернизации и реконструкции и при условии если инвестиции не менее 5 млн. МРП», - пояснил он.

Для усиления стимулирующей роли налоговых льгот для участников СЭЗ предлагается расширение условий применения льгот.

«В целях эффективности льгот, предлагаются ведение раздельного учета от льготируемой и другой деятельности, и предоставление налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество с момента регистрации. Предлагается продление режима экстерриториальности для участников СЭЗ «ПИТ» на срок до 2028 года», - рассказал он.

Вместе с тем правительство отменяет льготы, противоречащие требованиям ВТО, так как, «согласно требованиям ВТО, для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения».