Кроме того, Халима Якоб первый за 47 лет президент – выходец из малайской общины
Президентом Сингапура впервые стала женщина
ФОТО с сайта crimeprotidin.com

Новым президентом Сингапура стала Халима Якоб, до недавнего времени бывшая спикером парламента. Об этом сообщил в среду председатель избирательной комиссии Эн Вай Чун после проверки всех представленных ее штабом документов, передает ТАСС. 63-летняя Якоб стала первой женщиной - президентом страны, и первым за 47 лет представителем малайской общины.

Помимо экс-спикера, первоначально участвовать в выборах планировали еще четыре претендента на высшую государственную должность. Но две кандидатуры отклонили на самом первом этапе подачи документов, потому что они не являлись выходцами из малайской общины: согласно принятому в ноябре прошлого года постановлению, участие в нынешней кампании могли принимать только малайцы. Кроме них в Сингапуре живут еще две общины - китайцев и индусов, и их представители тоже занимают различные высокие должности.

Два других кандидата сошли с дистанции 11 сентября, когда не сумели получить сертификат на право быть избранным. Согласно правилам, претенденты на президентскую должность должны иметь стаж государственной службы либо возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов (371 млн долларов США). Принятой в июне этого года поправке соответствовала лишь кандидатура Якоб.







Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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