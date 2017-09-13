Президент не увидел экономического эффекта от программы «Цифровой Казахстан»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не увидел экономической отдачи от разработанной программы «Цифровой Казахстан». Сегодня ее презентовали в Астане. Как заявил глава государства, такая работа – это деньги на ветер или для воровства, и надо внимательно все просчитать.

«Я знаю в России господин (Алексей) Кудрин (экс-министр финансов - V), мой старый знакомый, я его ценю как специалиста-профессионала, сейчас занимается, по-моему, этими вопросами (цифровизации - V), помогает президенту и правительству. Он заявил, что цифровизация России к 2024 году может дать 5-7 триллионов рублей роста ВВП. На это они собираются вложить примерно 1,5 трлн рублей. Значит кратность отдачи у них - 3-4. Это здорово. Но это не скачок. Но все же больше единицы?», - сказал Назарбаев.

Тут же он задался риторическим вопросом: «А сколько же собираются выручить наши разработчики программы?»

«Мы ничего не услышали здесь, - обратился он к членам правительства. - Потратить собираемся к 2021 году 251 млрд тенге. Я читал большие проекты, которые вы мне дали. А какая отдача от этой программы? Цифры нет. То есть если так будем работать, то на ветер деньги или для воровства деньги. Поэтому давайте уточним наши цели».

По его словам, отечественные разработчики и приглашенные иностранные советники «даже толком не планируют эффект», значит они, по каким-то «идеологическим или каким-то другим соображениям, хотят нас затормозить, остановить наше развитие».

«Я не говорю, что это так, но так может быть. Нам надо учесть», - сказал глава государства.

Президент еще раз объяснил правительству, что цифровизация - это не цель, а средство достижения «абсолютного нашего преимущества», которое дает глобальная конкуренция.

«Без этого уважающая себя страна не может жить нормально. Нет конкуренции! И, не будем выигрывать конкуренцию, отстанем и будем глотать пыль от впереди идущих государств и стран. Получить резкий рост прибыли, производительности и капитализации - вот в чем дело. Вот это дает цифровая экономика», - пояснил он.