Президент поручил доработать программу «Цифровой Казахстан» до конца года

С учетом замечаний и предложений правительство должно доработать государственную программу «Цифровой Казахстан» до конца текущего года. Такое поручение дал в среду в ходе презентации документа президент Нурсултан Назарбаев.

«Надо создать специальную комиссию при президенте, рабочим органом будет премьер-министр и его офис. Доработайте эту программу с учетом замечаний, конкретизируйте ее, и начинать действовать. До конца года вам время. С первого января следующего года я лично буду контролировать каждый месяц, куда мы идем. Где тормозится, в чем надо помогать», - поручил Назарбаев.

Кроме того, он предложил, чтобы три страны Евразийского экономического союза – Казахстан, Россия и Беларусь - создали совместную комиссию, а затем и совместную программу по цифровизации.

«Я не хочу обижать других членов ЕАЭС (в союз также входят Армения и Кыргызстан - V), они могут подключиться. Но мы должны, в первую очередь, создать совместную комиссию по цифровизации и продвигать. Потому что есть разный опыт, мы можем поделиться и помочь друг другу. И специалисты есть. У России большие возможности, что там говорить», - пояснил президент.