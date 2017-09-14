Трамп заверил Назарбаева, что санкции не коснутся Казахстана

Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации рассказал о содержании телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом и объяснил, почему эта беседа в принципе состоялась.

«Телефонные переговоры глав государств - это обычное дело. Созваниваемся. Я ему звонил в ноябре, когда он (Дональд Трамп) избрался президентом. У нас был тогда длительный разговор. Он интересовался обстановкой в нашем регионе, России, Китае. Потом мы встретились в Эр-Рияде, когда была встреча США и арабских стран. Потом он сам позвонил. Перед этим на ЭКСПО-2017 приезжал руководитель Министерства энергетики США, я его принимал. Он был очень удовлетворен, восхищен экспонатами, уровнем организации выставки. По приезду, наверное, он доложил своему шефу и тот решил мне позвонить», - рассказал Назарбаев об обстоятельствах, предшествующих разговору между главами государств.

Назарбаев подчеркнул, что разговор касался в основном двусторонних отношений.

«Я ему напомнил, что США, компании вложили в Казахстан более 40 млрд долларов инвестиций. У нас работают 500 компаний с участием американского бизнеса, крупнейшие компании представлены здесь. Я просил, чтобы санкции, которые сейчас идут, не повлияли на работу этих компании. Он заверил, что это Казахстана не касается и подтвердил, что США с Казахстаном заинтересован в дальнейшем развивать эти отношения», - рассказал глава государства.

Кроме того, президенты поговорили и о России. «Я не мог не спросить об отношениях с Россией, — признался Назарбаев. — Я заявил, что неправильно воспринимается на западе Россия и лидер тоже. Он (Трамп – прим. V) сказал, что всё зависит от обстоятельств. Мне кажется, желание сойти с этих рельс и наладить отношения есть. Это две большие державы. В конце концов, позиция будет меняться в сторону улучшения отношений. Он пригласил меня посетить Белый дом, я принял это приглашение».