Следующая встреча по Сирии в Астане может пройти в конце октября

Ожидается участие новых стран-наблюдателей
Следующая встреча по Сирии в Астане пройдет в конце октября, на ней возможно участие уже новых стран-наблюдателей, которыми могут стать Китай, ОАЭ, Египет и Ливан, сообщает в четверг вечером РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.
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