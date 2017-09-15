Следующая встреча по Сирии в Астане может пройти в конце октября

Следующая встреча по Сирии в Астане пройдет в конце октября, на ней возможно участие уже новых стран-наблюдателей, которыми могут стать Китай, ОАЭ, Египет и Ливан, сообщает в четверг вечером РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.

«Основа астанинского процесса - работа трех стран-гарантов: России, Турции и Ирана. В качестве наблюдателей можно будет рассматривать и кандидатуры других стран, среди них такие игроки, как Китай, ОАЭ, Египет, Ливан - в том числе, если поступит заявка. Мы сейчас очень внимательно смотрим на те критерии, которым та или иная страна должна удовлетворять, чтобы допустить ее для работы в качестве наблюдателя», - сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов.

«Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться, и вполне возможно, что уже на следующей встрече - которая, возможно, состоится где-то в конце октября, пока еще конкретные сроки не определены - мы увидим новых наблюдателей», - отметил он.

В четверг стало известно, что все участники шестого раунда переговоров по Сирии прибыли в Астану. Пять международных встреч по Сирии в рам­ках Астанинского про­цесса состоялись в столице Казахстана - 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта, 3-4 мая и 4-5 июля.

