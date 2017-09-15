Детали взрыва до сих пор не раскрываются
При взрыве в Лондонском метро пострадали до 20 человек
Фото wikipedia.org

До 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро «Парсонс грин» линии Дистрикт в Лондоне, пишут «Ведомости» со ссылкой на радиоканал LBC.

По данным издания, медики забирают с места происшествия людей с травмами - в частности с ожогами. Со ссылкой на BBC «Ведомости» сообщают, что у одной из пострадавших сильные ожоги лица и верхней части тела. По свидетельствам очевидцев, некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники.

Кроме медиков, к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб. Британские СМИ опубликовали фотографию предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с белым пластиковым ведром внутри.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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