При взрыве в Лондонском метро пострадали до 20 человек

До 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро «Парсонс грин» линии Дистрикт в Лондоне, пишут «Ведомости» со ссылкой на радиоканал LBC.

По данным издания, медики забирают с места происшествия людей с травмами - в частности с ожогами. Со ссылкой на BBC «Ведомости» сообщают, что у одной из пострадавших сильные ожоги лица и верхней части тела. По свидетельствам очевидцев, некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники.

Кроме медиков, к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб. Британские СМИ опубликовали фотографию предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с белым пластиковым ведром внутри.