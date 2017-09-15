Количество стран-наблюдателей в астанинском процессе по Сирии может быть увеличено - замглавы МИД Ирана

Страны-гаранты проведут консультации по вопросу увеличения количества наблюдателей, участвующих в астанинском процессе по Сирии. Об этом сообщил заместитель главы МИД Ирана Хоссейн Ансари.

«Сейчас время проведения консультаций между странами-гарантами, чтобы направить приглашения некоторым другим странам с тем, чтобы они присоединились к астанинскому процессу (в качестве наблюдателей - V.)», - сказал Ансари на пресс-конференции по итогам шестого раунда переговоров по Сирии в Астане.

Он отметил, что данный вопрос пока не обсуждался подробно. Перед странами-гарантами стоит задача договориться по существующим предложениям и поступившим заявкам.

«Позже мы объявим о новых членах, которые будут выступать в качестве наблюдателей в астанинском процессе»- заявил Ансари.

Между тем глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джафари считает, что единственная платформа, которая успешна для урегулирования конфликта в его стране – это Астанинский процесс. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам шестого раунда переговоров.

«Астанинский процесс успешен. Единственная платформа, которая была успешна – Астанинский процесс. Возможно, поэтому некоторые столицы начали выражать свой интерес и начали присоединяться. Но, знаете ли, этот вопрос присоединения стран в рамках Астанинского процесса вопросом, который относится к будущим прогнозам. Этот вопрос мы здесь не обсуждали», - заявил Джафари.

Также он подчеркнул, что правительство Сирии считает любое присутствие иностранных сил незаконным.

«Любое присутствие американское, либо турецкое, британское или французское, или какой-либо военной силы, которое пришло с Юпитера или Венеры, или из Сатурна – все эти силы незаконны в соответствии с нормами международного права. Это сказал президент Башар Асад в своей речи, а также все мы сегодня говорили. Поэтому нет места кому-либо в Сирии с тем, чтобы он устанавливал свои военные базы без согласия и требования официального правительства Сирии», - заключил он.

Между тем спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что окончательного решения по расширению числа стран-наблюдателей нет, потому что «этот вопрос имеет, в том числе, и политическое звучание».

«Решили определить критерии, по которым той или иной стране будет предоставляться возможность, и будет предоставлен статус наблюдателя в Астанинском процессе на перспективу. Решили согласовать это на рабочем уровне по дипломатическим каналам. И если мы придем к согласию, то соответственно, мы передадим заявку и через наших казахстанских друзей, мы направим приглашения этим странам. Потенциально среди тех стран, которые могут стать странами-наблюдателями в рамках Астанинского процесса есть Китай, ОАЭ, Египет, Иран и Ливан, как страны-соседи Сирии, которые также ведут совместную борьбу с «Джибхат ан-Нусрой» на территории которых сосредоточены большое количество сирийских беженцев. И которые, естественно, заинтересованы в установлении мира и стабильности в этой республике», - сказал Лаврентьев.