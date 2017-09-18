Бедность способствует успешному рекрутированию казахстанцев в деструктивные секты – Ермекбаев

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев считает, что социально-экономическая обстановка в регионах и неблагоприятные бытовые условия являются причиной вступления казахстанцев в деструктивные религиозные секты. Об этом он заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе.

«Все деструктивные секты, которые у нас имеются, единственной их причиной являются социально-экономическая обстановка в том или ином регионе. Мы проводили анализ и результаты показывают, что люди идут на правонарушения, когда они безработные. 12% граждан уже несколько раз судимые, многие из них социально незащищены и имеют неблагоприятные бытовые условия, из неблагополучных или неполных семей», - сказал Ермекбаев, подчеркнув, что «социально- экономические последствия в этом вопросе имеют свое место».

По его словам, сейчас идет процесс глобализации, когда любой человек может зайти в интернет и почерпнуть информацию о деструктивных течениях. Поэтому, каждый человек, как личность, должен быть подготовлен с идеологической и политической стороны, иметь свое мнение о деятельности той или иной религиозной организации.

«Некоторые говорят о том, что те, кто не читает намаз не являются мусульманами. Идет вражда не только между представителями разных вероисповеданий, но и в одной семье. Кто- то в семье соблюдает требования ислама, кто-то не соблюдает. И поэтому идет вражда внутри семьи. Поэтому мы говорим, что одной из причин радикализмами является религиозная безграмотность», - заключил министр.