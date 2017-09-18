Бедность способствует успешному рекрутированию казахстанцев в деструктивные секты – Ермекбаев

Также одной из причин радикализма является религиозная безграмотность
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев считает, что социально-экономическая обстановка в регионах и неблагоприятные бытовые условия являются причиной вступления казахстанцев в деструктивные религиозные секты. Об этом он заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе.
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