Ребрендинг социальных служб проведут в Казахстане – Дуйсенова

Министерство труда и социальной защиты намерено провести ребрендинг социальных служб, тем самым повысив их имидж и значимость. Об этом в пятницу в ходе первого форума социальных работников в Астане сообщила глава профильного ведомства Тамара Дуйсенова.

«Одним из важных направлений станет ребрендинг социальной службы местных исполнительных органов. Сложившийся стереотип социальных служб, как собеса - учреждения для старшего поколения препятствует сегодня активной эффективной работе с молодежью и молодыми семьями. В связи с этим необходимо провести ребрендинг социальных служб, направленные на формирования имиджа современного престижного партнера по решению молодежных проблем», - сообщила Дуйсенова.

Для этого, по ее словам, будет проведена работа по разграничению функции структурных подразделений местных исполнительных органов.

«Социальные службы станут главными администраторами всех социальных программ и программ содействия занятости местных исполнительных органов. Центры занятости будут выполнять функции «единого окна», оказывающих государственные услуги», - объяснила министр.