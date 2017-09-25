Минэнерго Казахстана поддержит авиаперевозчиков в переговорах с российскими компаниями

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что отечественные авиаперевозчики должны занять более активную позицию по обеспечению необходимого импорта авиакеросина из России, ведомство готово поддержать их в переговорах с российскими компаниями.

В понедельник авиакомпания «Эйр Астана» заявила о том, что из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в стране находится под угрозой срыва

«В прессе сегодня со стороны «Эйр Астаны» были заявления о том, что Шымкентский завод уходит на капитальный ремонт. Желательно, чтобы «Эйр Астана» перед тем, как делать такие громкие заявления, проконсультировалась с нами. У нас есть прямой контакт с ними, любые проблемные вопросы мы всегда с ними обсуждаем онлайн. Никаких капитальных ремонтов, которые повлияют на остановку завода, у нас не предполагается», - сказал Магауов на пресс-конференции.

По его данным, Казахстан импортировал в течение 8 месяцев ежемесячно порядка 25 тысяч тонн авиакеросина. «В августе, в связи с некоторыми вопросами в России, объем импорта упал, но мы с коллегами из Российской Федерации, министерства энергетики, на постоянном контакте. «Эйр Астана» при нашей поддержке также некоторые контракты смогла заключить с предприятиями Роснефти, они буквально в сентябре законтрактовали с Роснефтью порядка 8 тысяч тонн. Сейчас продолжается работа, чтобы они контракты смогли оформить на 4 тысячи тонн дополнительно», - сообщил Магауов.

Он добавил, что крупные авиакомпании Казахстана, а также аэропорты должны занимать гораздо более активную позицию по обеспечению импорта авиатоплива. По словам Магауова, «вопросы поиска и контрактации объемов, которые импортируются из РФ, это в первую очередь задача самих авиакомпаний и аэропортов. Мы, конечно, будем поддерживать наши авиакомпании и аэропорты в переговорах непосредственно с Газпромнефтью, с Роснефтью, с группой башкирских заводов. Вместе с тем здесь вопрос активности самих компаний, то, что можно сделать по линии нашего министерства, мы уже провели».

По его словам, в настоящий момент в Казахстане есть остатки в размере 20 тысяч тонн авиакеросина. «Двухнедельный запас есть, при этом в работе Шымкентского завода, Атырауского завода никаких срывов не предполагается», - заключил Магауов.