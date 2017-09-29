КНБ и Нацбанк блокировали DDoS-атаку на банки второго уровня

28 сентября была зафиксирована массированная DDoS-атака на интернет-ресурсы банков второго уровня Республики Казахстан, в результате которой отдельные сайты банков были недоступны в течение определенного времени, сообщила в четверг вечером пресс-служба Государственной технической службы Комитета национальной безопасности.

«Атака осуществлялась с зарубежных IP-адресов, о чем немедленно были проинформированы соответствующие Службы реагирования на компьютерные инциденты этих стран», - говорится в сообщении.

Принимая во внимание социальную значимость обеспечения работоспособности платежных систем банков второго уровня, совместными усилиями РГП «Государственная техническая служба» и Национального банка Республики Казахстан указанные атаки были блокированы, поясняют в ведомстве.

«Работа интернет-ресурсов банков в настоящее время осуществляется в штатном режиме, приняты дополнительные меры по усилению систем защиты информационных ресурсов всех казахстанских банков», - сообщает техническая служба.



Напомним, ранее стало известно, что с начала года 6 казахстанских банков пострадали от фишинга – попытки украсть конфиденциальные данные клиентов. При этом, как сообщил представитель государственной технической службы КНБ Евгений Емельянов, в самих банках такие инциденты скрывают «в целях поддержания имиджа».