Обосновать расчеты в городской администрации пока тоже не смогли
В акимате Астаны называют предложением идею ввести поквартирную плату за пользование общественным транспортом
фото марии гордеевой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игембердинов заявил, что вопрос введения поквартирной платы за пользование общественным транспортом в размере 1,7 МРП (3857 тенге) не решен и является лишь предложением. При этом, отвечая в понедельник после брифинга в службе центральных коммуникаций на вопрос о том, из чего сложились такие расчеты, он заявил, что не готов ответить на этот вопрос.

«Сегодня материалы переданы в рабочую группу о том, чтобы LRT отработало (предложение) и по финансовой модели (сложилась сумма к оплате - V) на 3800 тенге. Поэтому, мы чуть позже дадим комментарий, почему такая цифра сложилась. Я вам скажу, что подача идеи самой была да, где-то может быть, эти цифры исходили из какой-то методики расчета тарифов или, исходя из того, какую расходную часть, как при этом мы можем снизить нагрузку в целом», - сказал в ходе брифинга Игембердинов.

Он отметил, что «как минимум раз в месяц итоги деятельности рабочей группы будут озвучены».

«Какая будет в итоге принята модель, думаю, что до конца года должны уже определиться: что нас ждет впереди и на какие горизонты выходим. То, что сейчас озвучивается 3800 – 4000 тенге – это пока условные цифры, за которые цепляться не стоит», - сказал он.

Уже после брифинга, отвечая на вопросы журналистов, руководитель управления вновь подчеркнул: «Мы давали официально расчеты «Нур Отану». Мы сели за круглый стол, чтобы обсудить эти моменты. Насколько это будет эффективно, неэффективно и обсудить».

В этот же момент пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбай запретила руководителю управления отвечать на вопросы журналистов: «Я вам не разрешаю отдельно давать (комментарии - V)» и попросила журналистов выключить диктофоны, попросив две недели на подготовку официальной информации.

«Мы сейчас перепроверяем все расчеты. Привлекли наши службы, чтобы еще раз убедиться в правильности их расчетов, в правильности финансовой модели. Это расчеты Астана-LRT. Вы можете подождать какое-то время, чтобы рабочая группа дала уже взвешенное (решение - V). Концептуальное предложение, которое прозвучало в рамках круглого стола. Нам было дано поручение посмотреть, изучить финансовую модель и цифры. Сейчас рабочая группа над этим работает», - сказал Игембердинов.

«Подождите, у вас же есть расчеты, которые вы перепроверяете. Дайте нам эти расчеты, из чего вы сделали вывод, что нужно платить 1,7 МРП?», - уточнил один из журналистов.

«Мы подготовим нормальный ответ. Информация будет предоставлена позже. Мы перепроверяем финансовую модель. Мы вам ее и назовем. А сейчас я не готов ответить вам», - заключил он.

Ранее аким Астаны Асет Исекешев предложил сделать общественный транспорт бесплатным для всех горожан и ввести единый сбор за развитие системы транспорта. А и.о. председателя правления «Астана-LRT» Жанна Акжанова предложила ввести в квитанцию об оплате коммунальных услуг тариф в 1,7 МРП с квартиры в качестве платы за проезд в автобусах. Предложение встретило неоднозначную реакцию в социальных сетях, где оно продолжает активно обсуждаться.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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