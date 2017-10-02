В акимате Астаны называют предложением идею ввести поквартирную плату за пользование общественным транспортом

Руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игембердинов заявил, что вопрос введения поквартирной платы за пользование общественным транспортом в размере 1,7 МРП (3857 тенге) не решен и является лишь предложением. При этом, отвечая в понедельник после брифинга в службе центральных коммуникаций на вопрос о том, из чего сложились такие расчеты, он заявил, что не готов ответить на этот вопрос.

«Сегодня материалы переданы в рабочую группу о том, чтобы LRT отработало (предложение) и по финансовой модели (сложилась сумма к оплате - V) на 3800 тенге. Поэтому, мы чуть позже дадим комментарий, почему такая цифра сложилась. Я вам скажу, что подача идеи самой была да, где-то может быть, эти цифры исходили из какой-то методики расчета тарифов или, исходя из того, какую расходную часть, как при этом мы можем снизить нагрузку в целом», - сказал в ходе брифинга Игембердинов.

Он отметил, что «как минимум раз в месяц итоги деятельности рабочей группы будут озвучены».

«Какая будет в итоге принята модель, думаю, что до конца года должны уже определиться: что нас ждет впереди и на какие горизонты выходим. То, что сейчас озвучивается 3800 – 4000 тенге – это пока условные цифры, за которые цепляться не стоит», - сказал он.

Уже после брифинга, отвечая на вопросы журналистов, руководитель управления вновь подчеркнул: «Мы давали официально расчеты «Нур Отану». Мы сели за круглый стол, чтобы обсудить эти моменты. Насколько это будет эффективно, неэффективно и обсудить».

В этот же момент пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбай запретила руководителю управления отвечать на вопросы журналистов: «Я вам не разрешаю отдельно давать (комментарии - V)» и попросила журналистов выключить диктофоны, попросив две недели на подготовку официальной информации.

«Мы сейчас перепроверяем все расчеты. Привлекли наши службы, чтобы еще раз убедиться в правильности их расчетов, в правильности финансовой модели. Это расчеты Астана-LRT. Вы можете подождать какое-то время, чтобы рабочая группа дала уже взвешенное (решение - V). Концептуальное предложение, которое прозвучало в рамках круглого стола. Нам было дано поручение посмотреть, изучить финансовую модель и цифры. Сейчас рабочая группа над этим работает», - сказал Игембердинов.

«Подождите, у вас же есть расчеты, которые вы перепроверяете. Дайте нам эти расчеты, из чего вы сделали вывод, что нужно платить 1,7 МРП?», - уточнил один из журналистов.

«Мы подготовим нормальный ответ. Информация будет предоставлена позже. Мы перепроверяем финансовую модель. Мы вам ее и назовем. А сейчас я не готов ответить вам», - заключил он.

Ранее аким Астаны Асет Исекешев предложил сделать общественный транспорт бесплатным для всех горожан и ввести единый сбор за развитие системы транспорта. А и.о. председателя правления «Астана-LRT» Жанна Акжанова предложила ввести в квитанцию об оплате коммунальных услуг тариф в 1,7 МРП с квартиры в качестве платы за проезд в автобусах. Предложение встретило неоднозначную реакцию в социальных сетях, где оно продолжает активно обсуждаться.