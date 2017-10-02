​До 157 тенге за литр прогнозируют цену на бензин в КазМунайГазе

В компании «КазМунайГаз» прогнозируют цены на бензин марки АИ-92 на уровне 155-157 тенге за литр. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель генерального директора по операционному управлению нацкомпании Нуркен Мурзагалиев.

«Сейчас в нескольких регионах продукт реализуется по талонам. Там, где мы не успеваем обеспечить, вы знаете, что завод НПЗ только недавно начал работать, только недавно вышел на вершину и уже практически восемь тысяч тонн продукта отгружено по всем регионам Казахстана. Он обеспечивается. И то, ограничения не во всех регионах, а только там, где мы не успеваем донести», - объяснил Мурзагалиев.

По его словам, цена на бензин зависит от новой поставки. То есть, цена формируется за счет стоимости бензина в России и ложится на себестоимость за транспортировку, хранение и включает маржу КМГ.

«Прогнозируемая цена, с учетом будущего импорта, где-то порядка 155-157 тенге за литр 92 бензина», - подчеркнул он.