В компании заверяют, что лишь в ряде регионов продают бензин по талонам
​До 157 тенге за литр прогнозируют цену на бензин в КазМунайГазе
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В компании «КазМунайГаз» прогнозируют цены на бензин марки АИ-92 на уровне 155-157 тенге за литр. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель генерального директора по операционному управлению нацкомпании Нуркен Мурзагалиев.

«Сейчас в нескольких регионах продукт реализуется по талонам. Там, где мы не успеваем обеспечить, вы знаете, что завод НПЗ только недавно начал работать, только недавно вышел на вершину и уже практически восемь тысяч тонн продукта отгружено по всем регионам Казахстана. Он обеспечивается. И то, ограничения не во всех регионах, а только там, где мы не успеваем донести», - объяснил Мурзагалиев.
По его словам, цена на бензин зависит от новой поставки. То есть, цена формируется за счет стоимости бензина в России и ложится на себестоимость за транспортировку, хранение и включает маржу КМГ.
«Прогнозируемая цена, с учетом будущего импорта, где-то порядка 155-157 тенге за литр 92 бензина», - подчеркнул он.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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