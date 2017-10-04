Более 1,5 млрд тенге должны электро и теплостанции газовикам

«На сегодняшний день просроченная задолженность составляет более полутора миллиардов по четырем электростанциям, - сообщил Есимханов. - Это текущая цифра, основная задолженность проходит МАЭК-Казатомпром города Актау…они всегда в районе 1,5-2 миллиардов имели задолженность, но у них есть соответствующий график, поэтому до конца года этот вопрос будет снят. Небольшие задолженности остались по Актобе, Уральску. Решается вопрос по Шымкентской ТЭЦ, где основной долг закрыт, но есть вопрос по пене, которую они согласовывают. В связи с этим станция «стояла», но в ближайшее время вопрос подачи газа будет решен. При том, что отопительный сезон в Южно-Казхастанской области начинается не раньше 1 ноября. Поэтому в ближайшие недели этот вопрос будет закрыт».

Кроме того, по словам Есимханоа, министерство утвердило график, где утвержден норматив «социального» мазута на весь отопительный сезон в объеме 312 тысяч тонн по цене 50 тысяч тенге за тонну. Рыночная цена мазута - 65-70 тысяч тенге.

Управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, рассказал, что на сегодняшний день из планируемых 105 объектов отремонтированы по графику почти 90%. «Из них 19 объектов прошли капитальный ремонт. По накоплению топлива, как ранее отмечалось, замечаний нет. У нас в этот период идет опережающими темпами накопление топлива, запаса мазута объектам, которые мы контролируем», - сказал он.

Ерали Шинасилов, директор Национального диспетчерского центра системного оператора АО «KEGOC», заявил, что все запланированные работы на магистральных сетях республики, запланированные на текущий год, были завершены в сентябре.

«Мы завершили ремонты на подстанциях, на линиях электропередач 220-500 кВ, полностью готовы к прохождению осенне-зимнего максимума, - отметил Шинасилов. - По итогу этого года мы ожидаем потребление в объеме 98 миллиардов киловатт-часов по всей стране и выработку в районе 102 миллиарда киловатт-часов. Разница – это экспорт в Россию из нашей страны. В этом году мы ожидаем повышение нагрузки до 14500 МВт по республике, в том числе южная зона - 3,5 тысяч МВт. Покрывать эти нагрузки мы планируем собственными источниками, если говорить по крупным станциям. Экибастузская ГРЭС-1 будет работать 5-6 блочном режиме, Экибастузская ГРЭС-2 в 2 блочном, Аксуйская в 6-7 блочном режиме, Жамбульская ГРЭС 4-5 блочном режиме. Транзит Север-Юг у нас используется полностью, на сегодняшний день уже нагрузка составляет по всей стране около 12 тысяч МВт».