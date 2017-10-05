Мир за ночь. 4-5 октября 2017 года

Нижняя палата парламента Канады одобрила аналог «закона Магнитского», родственники жертвы теракта в Барселоне подали в суд на на Twitter, Facebook и Google, предположительно из-за ударов российских ВКС в Сирии были убиты 60 мирных жителей, корпорация Google представила в Сан-Франциско разработанный ею новый смартфон Pixel 2 в двух разновидностях.

Белый дом в среду направил в Конгресс официальный запрос на выделение из средств федерального бюджета более $29 млрд на оказание помощи территориям, пострадавшим от обрушившихся в этом году на США ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария», сообщает ТАСС. Из общей суммы в $29 млрд $16 млрд пойдут на страховые выплаты участникам правительственной программы, которые лишились своих домов из-за наводнений. Теперь они вправе рассчитывать на денежную компенсацию от государства, однако сейчас выделенный на реализацию программы бюджет уже практически исчерпан. Оставшиеся $13 млрд предназначены для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое занимается непосредственно ликвидацией последствий удара стихии. Однако данные $29 млрд станут не последним траншем из федерального бюджета, направленным на оказание помощи пострадавшим. Как ранее отмечали в Белом доме, в течение этого года потребуются еще десятки миллиардов долларов, в первую очередь на восстановление жилых домов.

Палата общин парламента Канады приняла аналог «закона Магнитского», пишет РИА Новости. Третье чтение законопроекта в Палате общин Канады состоялось в среду. Затем в Сенате Канады должны состояться чтения законопроекта, в который ранее были внесены поправки. Как правило, Сенат редко отвергает поправки в одобренные Палатой общин законопроекты. В случае одобрения Сенатом «закон имени Магнитского» вступит в действие при наличии королевской санкции. За принятие закона единогласно проголосовали 277 присутствующих на заседании депутатов. В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного «акту Магнитского» в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

Родственники погибшего в результате теракта в Барселоне американца подали в суд на Twitter, Facebook и Google, пишет Коммерсант со ссылкой на Fox News. Дочери Джареда Такера из Калифорнии уверены, что именно социальные сети поддерживают и представляют ресурсы террористической группировке «Исламское государство». По данным телеканала, в иске говорится, что компании «годами сознательно предоставляли террористической группировке ИГ аккаунты для использования социальных сетей в качестве инструмента распространения экстремистской пропаганды, привлечения средств и новобранцев». При этом сообщается, что адвокат потребовал рассмотрения дела судом присяжных и возмещения ущерба. 17 августа автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны на пешеходной улице Лас-Рамблас. В результате пострадали более 130 человек.

В результате авиаударов, нанесенных предположительно самолетами российских ВКС, были убиты по меньшей мере 60 мирных жителей, которые пытались пересечь на лодках реку Ефрат в Дейр-эз-Зоре в попытке бежать от ожесточенных боев в этой провинции, пишет РБК со ссылкой на Reuters. По словам собеседников агентства, самолеты нанесли удары по небольшим лодкам с десятками семей, двигавшихся у западного берега реки Ефрат. Люди пытались бежать из населенного пункта Аль-Ашара, находящегося к югу от города Дейр-эз-Зор, уточняет агентство. «Вторая волна ударов российских самолетов по лодкам, которые двигались по реке, вызвали больше жертв среди тех, кто бросился спасать выживших после первого удара», — приводит агентство слова одного из своих собеседников, живущих на севере Сирии и поддерживающих связь со своими родственниками в Аль-Ашаре. В свою очередь Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, также сообщает о гибели мирных жителей от авиаударов при попытке пересечь Ефрат. В результате этих ударов, которые, как утверждает правозащитная организация наносили самолеты российских ВКС, погибли по меньшей мере 20 человек, включая женщин и детей, еще десятки получили ранения.

Корпорация Google представила в Сан-Франциско разработанный ею новый смартфон Pixel 2, пишут «Ведомости». Устройство представлено в двух разновидностях - Pixel 2 с диагональю экрана 5 дюймов и Pixel XL 2 с 6-дюймовым дисплеем. Обе разновидности оснащены 12,2-мегапиксельной камерой. Имеется также 8-мегапиксельная фронтальная камера. Согласно представленным компанией данным, корпус устройств является непроницаемым для воды. Как Pixel 2, так и Pixel XL 2 получили процессор Snapdragon 835 и 4 гигабайта оперативной памяти. Накопитель представлен в двух вариантах - 64 гигабайта и 128 гигабайт. На презентации в Сан-Франциско сотрудники Google также продемонстрировали другие новинки. В их числе обновленная версия ноутбука Chromebook под названием Pixelbook, а также беспроводной динамик Google Home Mini.