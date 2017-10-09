​Медики сообщили о кончине женщины, к которой летели разбившиеся в авиакатастрофе врачи

Женщина, к которой летели разбившиеся в авиакатастрофе врачи, скончалась в областной клинической больнице Шымкента, сообщает в понедельник Sputnik Казахстан со ссылкой на заведующего отделением реанимации Вячеслава Цай.

«(Женщина - V) поступила 2 октября в крайне тяжелом состоянии. Она умерла 8 октября в 10:30. На месте она была проконсультирована акушер-гинекологом из научного центра акушерства и гинекологии, последние три дня, когда пошло ухудшение, с ней был врач — приезжал из НИИ кардиологии, то есть специалисты были», — рассказал врач. Ранее пациентке с двумя видами гепатита, сепсисом и полиорганной недостаточностью была проведена операция. Она находилась в коме с отеком мозга.

3 октября самолет малой авиации Ан-28 потерпел крушение близ Алматы. Воздушное судно летело в Шымкент для помощи больным женщине и ребенку. На борту самолета были пять человек: командир, второй пилот, техник и два медработника. Ни одному из них выжить не удалось.

Врачами, погибшими в результате крушения самолета санавиации под Алматы, были акушер-гинеколог Талгат Патсаев и врач-реаниматолог Жанибек Артыкбаев.

Ребенок, уже шестой по счету, которого родила пациентка шымкентской больницы перед госпитализацией, по сообщениям врачей, здоров и находится у родственников в Туркестане.