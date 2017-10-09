​Медики сообщили о кончине женщины, к которой летели разбившиеся в авиакатастрофе врачи

Женщина скончалась 8 октября в 10:30 утра
Женщина, к которой летели разбившиеся в авиакатастрофе врачи, скончалась в областной клинической больнице Шымкента, сообщает в понедельник Sputnik Казахстан со ссылкой на заведующего отделением реанимации Вячеслава Цай.
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