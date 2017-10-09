​Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 10,25%

Национальный банк сохранил базовую ставку и ставку рефинансирования на уровне 10,25%. Вместе с этим размер ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составил 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,25%, сообщает в понедельник пресс-служба Национального банка.

Председатель Нацбанка Данияр Акишев напомнил, что в августе этого года регулятор заявлял о маловероятном снижении базовой ставке в краткосрочной перспективе. «Вероятность дальнейшей динамики базовой ставки в сторону ее снижения будет зависеть от стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий, как населения, так и бизнеса», - заявил он.

Относительно инфляции он отметил, что её оценки в полной мере соответствуют запланированному уровню: «В сентябре годовая инфляция составила 7,1% и по-прежнему находится в середине целевого коридора. Инфляция за сентябрь составила 0,3%».

Акишев пояснил, что инфляционный фон сохраняется из-за роста цен на непродовольственные товары на 8,2% - это следствие отложенного спроса со стороны населения: «Если в прошлом году расходы населения на непродовольственные товары снижались, то по итогам 2 квартала текущего года они достигли максимальных значений за последние 10 кварталов».

В то же время на рынке продовольственных товаров в последние три месяца наблюдалось сезонное замедление цен, что, по словам Акишева, существенно снизило их рост в годовом выражении с 9,7% в июне до 7,8% в сентябре. Прирост тарифов на платные услуги населению в годовом выражении остается низким – 5,2% в годовом выражении.

Следующее решение по базовой ставке, по словам Д.Акишева, будет объявлено 27 ноября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.