Более ста тысяч тонн ГСМ импортирует Казахстан в октябре

Крупные АЗС уже начали подписывать контракты на поставку российского бензина и в скором времени ситуация на внутреннем рынке должна стабилизироваться, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики Асет Магауов. По его словам, в октябре импорт бензина превысит ранее запланированные сто тысяч тонн.

«Остатки у нас за сентябрь, несмотря на импорт 90 тысяч по сравнению с тем, что было на начало месяца, продолжили снижение. В этой связи мы дополнительно уже на октябрь месяц на прошлой неделе провели совещание с компаниями, с рекомендациями усилить импорт. Примерно 20 тысяч должен «ГазПромНефть» импортировать, «КазМунайГаз» уже подписал контракт на 10 тысяч, дополнительный контракт на 20 тысяч уже в стадии подписания, я думаю сегодня-завтра его подпишут. Кроме того, Helios, Sinooil обсуждают поставки по 20 тысяч тонн с заводов уфимской группы», - сообщил Магауов.

По его заверениям, представители министерства энергетики Казахстана постонно поддерживают связь с коллегами из аналогичного ведомства Российской Федерации.

«Сегодня разговаривал с вице-президентом Роснефти по вопросу ускорения поставок. С их стороны мы видим поддержку», - отметил вице-министр.

«Планируем, что импорт в Казахстан минимально составит порядка 100 тысяч тонн. Мы даже думаем, с учетом того, по генеральным нашим сетевым компаниям, которые представлены в северных областях, там тоже идет в частном порядке импорт. Мы считаем, что импорт будет существенно выше, чем 100 тысяч тонн», - заключил Магауов.