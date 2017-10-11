Увольнение чиновников не решит проблему дефицита ГСМ – депутаты

Несколько запросов посвятили депутаты в среду в ходе пленарного заседания мажилиса топливному кризису в Казахстане. Мажилисмены уверены, что правительство не должным образом выполнило свою работу. И проблему дефицита ГСМ не решит несколько отставок чиновников и представителей квазигосударственного сектора.

«Проблема (дефицита топлива - V) - системная, она повторяется из года в год, и каждый раз она становится абсолютной неожиданностью для правительства. Как и проблема с обеспечением населения углем, которая также с неотвратимым постоянством возникает с началом отопительного сезона. А ведь и нефти, и угля у нас в избытке. Но правительство не может наладить системную работу в этих направлениях в режиме проснувшегося пожарного, когда все двигаются, что-то тушат, а результата практически нет, пока огонь сам не потухнет. А казахстанцы ждут именно системной работы и решения простых, но важных для каждого вопросов», - заявил в своем депутатском запросе Павел Казанцев.

В этой связи у депутатов возникают «резонные вопросы».

«Неужели в правительстве не способны спрогнозировать не самые сложные, и ежегодно повторяющиеся одни и те же процессы. Почему не работает система оценки рисков, антикризисные планы и программы, о которых так любят говорить члены правительства», - задал риторический вопрос депутат.

Парламентарии надеются, что принятые накануне премьер-министром меры организационного характера (выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву и увольнение вице-министра Асета Магауова - V) повысят ответственность уполномоченных органов за системные провалы в работе. Однако, подчеркнул Казанцев, «даже если всех чиновников уволить, в принципе это ситуацию пока не меняет».

«Общество не получает ответы на злободневные проблемы сегодняшнего дня. Учитывая вышеизложенное, просим сообщить, какие исчерпывающие пошаговые конкретные меры для выхода из сложившейся ситуации намерено принять правительство в самое ближайшее время. А также публично изложить казахстанскому обществу четкую позицию по текущей и прогнозируемой ситуации с рынком светлых нефтепродуктов», - попросил депутат.

Своего коллегу поддержал Айкын Конуров, который также отметил, что ситуация повторяется из года в год. Он напомнил, что осенью 2014 года правительство заверяло депутатов, что после модернизации всех НПЗ уже с 2017 года потребность Казахстана в светлых нефтепродуктах стандарта Евро-4 и 5 будет обеспечена полностью. Но топливный кризис осени 2017 года «полностью опровергает оптимистические прогнозы правительства». А от строительства четвертого НПЗ, который должен был полностью исключить проблемы, отказались.

Вызывает вопросы и дефицит угля. «Стыдно наблюдать, что уголь, которого в стране добывается более 100 млн тонн, люди несут в холодные дома в мешках и сумках, оплачивая за мешок до тысячи тенге, что составляет от 25 тысяч до 30 тысяч тенге за тонну. У граждан возникает резонный вопрос, если правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое правительство?», - отмечает Конуров.

«В этой связи просим предоставить ответы на следующие вопросы: кто был инициатором решения отказа от строительства четвертого НПЗ, о котором говорилось в послании президента от 17 января 2014 года. Какие долгосрочные целевые ориентиры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и по их стоимости, какие меры предпринимаются для развития конкуренции на рынке производства и продажи нефтепродуктов. Также просим предоставить информацию за 2016-17 годы о результатах работы уполномоченных органов по защите прав наших граждан в сфере противодействия монополизации, ценового сговора, картельные соглашения на рынке оптово-розничной торговли моторным топливом, углем и газом», - перечислил депутат.

По мнению членов фракции «Народные коммунисты», проблемы неэффективного управления нефтеперерабатывающей отрасли и огрехи в системе управления центральных и местных исполнительных органов власти, приводящих к дефициту и росту цен в Казахстане, недопустимо перекладывать на граждан.

Депутаты также считают необходимым разработать и внедрить в стране системную политику развития производства, обеспечить доступность и качественность отечественного топлива и «навести жесткий порядок в сфере поставок угля и газа, а не прятаться за отменой регулирования и увольнением нескольких функционеров профильных министерств, местных исполнительных органов власти и квазигосударственного сектора».