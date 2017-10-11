Премьер Кыргызстана поручил помочь гражданам страны у границы с Казахстаном

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил обеспечить граждан страны, находящихся на КПП у кыргызско-казахстанской границы, палатками и горячим питанием, сообщает в среду отдел информационного обеспечения аппарата правительства республики.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на контрольно-пропускных пунктах через кыргызско-казахстанскую государственную границу, а также с предстоящим похолоданием Глава Правительства поручил Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики установить палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты вдоль скопления автомобильного транспорта и людей на кыргызско-казахстанской государственной границе», - говорится в официальном сообщении.

Кроме этого, министерству здравоохранению поручено выделить бригады врачей скорой медицинской помощи для круглосуточного дежурства на кыргызско-казахстанской государственной границе.

Вместе с этим министерству экономики поручено определить количество грузовых автомашин со скоропортящейся сельскохозяйственной продукцией, скопившихся вдоль кыргызско-казахстанской государственной границы.

Ранее государственная пограничная служба Кыргызстана сообщила, что с 18:00 10 октября «пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте», в результате чего на границе «отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств».

«Также с 10 октября 2017 года с 20:00 часов в период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызской Республики, Государственная пограничная служба КР перешла на усиленный вариант. В свою очередь пограничная служба КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля. Государственная пограничная служба КР просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам», - говорится в сообщении.