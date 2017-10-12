Начато расследование по факту воспламенения газа на производстве «АрселорМиттал Темиртау»

В четверг шесть человек пострадали при воспламенении газа во время проведения работ на газопроводе. По данному факту началось расследование. Пострадавшие работники госпитализированы, сообщает Казинформ .

Как сообщил руководитель пресс-службы ДВД региона Бакытжан Кудияров, дело расследуется по статье 156 Уголовного кодекса Казахстан «Нарушение правил охраны труда».

По информации пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», авария с пострадавшими произошла во время проведения работ на газопроводе №1.

«12 октября 2017 года во время проведения работ на газопроводе №1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы», - сообщили в пресс-службе.

По последним данным в ЧП пострадали: газоспасатель Толстов С. 1969 г.р., газовщик участка газовых сетей Клюско С. 1967 г.р., мастер по обогреву и регулировке на горячем участке работ Редькин В. 1968 г.р.. Они получили термические ожоги. Сотрудники находятся в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии имени Макажанова. Их состояние оценивается врачами как стабильное, средней степени тяжести.

Также мастер участка газовых сетей Маханов Е. 1979 г.р., электросварщик газового цеха Лукашев К. 1979 г.р., слесарь ремонтник участка газоповысительной станции №1 Семейченко В. 1976 г.р. находятся под постоянным наблюдением врачей в блоке интенсивной терапии Центральной городской больницы Темиртау. Их состояние оценивается как тяжелое.