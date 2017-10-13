ЦИК Кыргызстана отказал Бекназарову в снятии с президентской гонки

После заявления кандидата на пост президента в Кыргызстане Азимбека Бекназарова на дебатах в прямом эфире киргизского телеканала КТРК о том, что он снимает свою кандидатуру с президентской гонки из-за того, что ему не хватило средств, и, по его мнению, «в финале выборов на чашу весов поставлены деньги и богатство», Центризбирком Кыргызстана заявил, что не будет вычеркивать Бекназарова из избирательного бюллетеня, потому что он опоздал по срокам, передает kloop.kg .

Центризбирком Кыргызстана не будет снимать Бекназарова с президентской гонки, потому что по закону кандидат может отказаться от участия в выборах не позднее трех дней до даты голосования — то есть до 12 октября.

«Да, Бекназаров заявил в прямом эфире, что сходит с дистанции на последнем этапе, но ему же нужно подать заявление в ЦИК. Мы должны его рассмотреть, принять. По срокам он опоздал. Если, конечно, он не подал заявление раньше», — сказала член ЦИК Кыргызстана Гульнара Джурабаева в интервью 24.kg.

Азимбек Бекназаров — бывший генеральный прокурор и экс-депутат парламента Кыргызстана. Он также был членом Временного правительства, которое сформировалось после революции 2010 года. В этом году политик выдвинул свою кандидатуру на выборы президента в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента в Кыргызстане состоятся 15 октября, результат которых трудно предсказуем. Агитация официально прекратится в ночь на 14 октября.