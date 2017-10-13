Президент Кыргызстана впервые прокомментировал ситуацию на границе с Казахстаном
Ситуация на киргизско-казахстанской границе нарушает все нормы ЕАЭС - Атамбаев
фото с сайта kloop.kg

Ситуация на киргизско-казахстанской границе нарушает нормы и соглашения Евразийского экономического союза, заявил в пятницу президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Баткенской области во время церемонии открытия домов для военнослужащих, сообщила пресс-служба главы государства, пишет ТАСС.

«Три дня я наблюдаю за тем беспределом, который творится на кыргызско-казахстанской границе, где нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза», - сказал Атамбаев. По его словам, киргизский народ «никогда не испугается трехдневной блокады».

С 10 октября «пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте», в результате чего на границе «отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств», ранее сообщала государственная пограничная служба Кыргызстана.

В свою очередь Погранслужба КНБ Казахстана информировала о проведении операции по всему периметру границ республики.

В ближайшее воскресенье, 15 октября, в Кыргызстане состоятся президентские выборы.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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