Суд Шахтинска приостановил забастовку шахтеров

«Приостановить забастовку работников шахт «Казахстанская», «Шахтинская», «имени В.И. Ленина», «Тентекская» АО «АрселорМиттал Темиртау», - говорится в определении, вынесенном судьей Максутовым.

Определение «подлежит немедленному исполнению», контроль за этим возложен на прокурора города Шахтинск.

Суд постановил, что рабочие должны «в срок до 16:00 часов 14.12.2017 года выйти на поверхность шахт «Казахстанская», «Шахтинская», «имени В.И. Ленина», «Тентекская» АО «АрселорМиттал Темиртау» и приостановить забастовочные действия».

«Местом проведения забастовки рабочие АО «Арселор Митал Темиртау» выбрали рабочее место угольную шахту. Однако данное предприятие является сложной производственной системой с особо опасными условиями (взрывоопасность, пожароопасность, выбросоопасность, опасность по обвалам и прорывам воды и газов), где непредвиденные и внезапные изменения геологических условий или природных сил, несоблюдение Правил безопасности или неправильные действия даже одного работника могут повлечь катастрофические последствия для людей и окружающих. Суд соглашается с доводами АО «Арселор Миталл Темиртау», что шахты «Казахстанская», «Шахтинская», «имени В.И. Ленина», «Тентекская», являются производственными объектами, с высокой степенью опасности. Кроме того, рабочие шахты находятся под землей более 3-х суток, в условиях не пригодных для длительного нахождения без условий для сна, нормальной жизнедеятельности и принятия пищи, что также составляет угрозу для здоровья и жизни самих шахтеров, находящихся под землей. Таким образом, в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство и приостановить проведение забастовки до рассмотрения иска о признании забастовки незаконной по существу», - говорится в определении суда.

Забастовка на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» продолжается с понедельника. По данным на это утро, в шахтах оставалось более 600 человек. Вечером компания сообщала, что под землей находится до 400 человек.