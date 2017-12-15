Приступили к работе шахты «Саранская», «Абайская», им. Кузембаева, им. Костенко
«АрселорМиттал Темиртау» сообщил о восстановлении работы части шахт после забастовки
фото Бориса Копылова

АО «АрселорМиттал Темиртау» сообщил о том, что часть шахт компании возобновила работу после четырехдневной забастовки. В пятницу приступили к работе шахты «Саранская», «Абайская», им.Кузембаева, им.Костенко. На данный момент проводится анализ того, за какой период времени возможно возобновить работу остальных шахт угольного департамента, сообщила пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау».

«В Стальном департаменте продолжается работа, направленная на бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения металлургического комбината и оборудования. Все инженерно-технические работники продолжают решать сложные производственные вопросы и в выходные и праздничные дни будут заниматься организацией стабилизации работы металлургического комбината в непростых условиях сниженного производства из-за нехватки углей для работы коксохимических батарей», - говорится в информационном сообщении компании.

Переговоры между администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» и шахтерами продолжатся в рамках согласительной комиссии.

С утра в пятницу в Шахтинске бастовавшие шахтеры приступили к выбору представителей от каждой шахты в согласительную комиссию, которая должна приступить к работе в этот же день после обеда, сообщили ранее корреспонденту Vласти представители шахтеров. Комиссия будет обсуждать выдвинутые бастовавшими шахтерами требования.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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