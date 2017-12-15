«АрселорМиттал Темиртау» пообещал отозвать иски к бастовавшим шахтерам

Компания-владелец шахт, на которых в течение четырех дней проходила забастовка горняков, АО «АрселорМиттал Темиртау» приняла решение отозвать иски против сотрудников угольного департамента, «принявших участие в несанкционированной забастовке», сообщает пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау».

«Исковые заявления, поданные к работникам шахт, будут отозваны в ближайшее время – в течение рабочего дня 15 декабря 2017 года», - говорится в информационном сообщении компании.

Вчера стало известно, что АО «АрселорМиттал Темиртау» подала в суд с требованием признать забастовку более 600 шахтеров незаконной. Иски поступили в 4 районных суда Карагандинской области: Шахтинский, Саранский, Абайский и Октябрьский. Ответчиками, помимо работников шахт, выступали профсоюзы угольщиков и металлургов «Коргау» и «Жактау».

Накануне суд Шахтинска принял решение о приостановке забастовки до момента рассмотрения исков "АрселорМиттал Темиртау" о её признании незаконной.