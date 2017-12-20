Разработать госпрограмму по правам детей предлагает уполномоченный по правам ребенка

Депутат мажилиса и уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева считает, что в Казахстане необходимо разработать государственную программу по правам детей. Соответствующий депутатский запрос на имя премьер-министра страны Бакытжана Сагинтаева она озвучила сегодня в ходе пленарного заседания палаты.

«Я, как уполномоченный по правам ребенка, хотела бы обратить внимание на отсутствие госпрограммы в интересах детей Казахстана…. Комитет ООН по правам ребенка по результатам рассмотрения четвертого периодического доклада Казахстана 30 октября 2015 года рекомендовал государству-участнику – Казахстану разработать всеобъемлющую программу по правам детей на основе анализа и оценки программы «Дети Казахстана», которая завершила свою работу в 2011 году и более не принималась и национального плана действий по правам человека», - сказала Балиева.

Она напомнила, что ключевой целью национального развития является именно улучшение положения детей в стране, создание благоприятных условий для их жизнедеятельности и обучения. Однако, несмотря на снижение младенческой смертности, его уровень остается высоким и превышает показатели стран Европы в два – три раза. Нарастает неблагоприятная тенденция здоровья детей, растут детская заболеваемость и инвалидность. За последние 5 лет заболеваемость школьников выросла на 22%, численность детей – инвалидов в Казахстане сегодня составляет 81,5 тысяча, возрастает детская беспризорность. Практически на одном уровне остается состояние преступности среди несовершеннолетних.

«Каждый год мы имеем более 200 детей, злостно совершивших самовольный уход их семьи, детских учебно-воспитательных организаций. Не снижается, а, напротив, увеличилось количество детей, направленных в спец организаций для детей с нарушением в поведении, обострена проблема социального сиротства. Большинство современных детей - это дети, брошенные родителями. 80% детей из 7 тысяч детей сирот и оставшихся без попечения родителей находится на государственном обеспечении при живых родителях», - привела статистику депутат.

Более того, за 10 месяцев текущего года против 1740 детей были совершены преступные действия, в том числе 248 – сексуальное насилие, 31 ребенок зверски убит.

«Я считаю, что настало время разработать и принять госпрограмму в интересах детей Казахстана. С учетом компетенций правительства РК «Об утверждении госпрограмм» согласно подпункту 1 статьи 66 Конституции РК, уважаемый Бакытжан Абдирович, прошу вас рассмотреть вопрос разработки и утверждения госпрограммы в интересах детей Казахстана», - попросила Балиева.