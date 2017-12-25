Казахстан ждет решения ОАЭ по отмене виз

До полного открытия границ между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами остается один шаг – ОАЭ необходимо ратифицировать соответствующее соглашение, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«В текущем году соглашение о безвизовых поездках заключены с ОАЭ по всем видам паспортов. Учитывая, что в курортный сезон, к нам постоянно поступают вопросы относительно того, когда Эмираты наконец откроют нам границы и ратифицируют соглашение. Мы свою часть работы сделали, мы ратифицировали соглашение. Ожидается, что скоро все эмираты, которые входят в Объединенные Арабские Эмираты тоже ратифицируют у себя и на своем уровне и информируют нас. Это будет большой новостью для всех казахстанских туристов. Подобное соглашение заключено с Таиландом», - заявил Абдрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что сегодня у Казахстана есть соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов с 66 странами и международными организациями. Для владельцев служебных паспортов соглашения подписаны с 44 государствами.

Граждане Казахстана могут посетить без виз порядка 30 государств.