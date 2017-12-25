«Мы приходим и уходим, а хорошие взаимоотношения между странами должны оставаться» – Назарбаев об отношениях Казахстана и Кыргызстана

«Мы ждали вас и встречаем с радостью. Казахстан полностью готов решить вопросы, которые поднимет кыргызская делегация во главе с вами. Мы существуем как независимая страна на протяжении 26 лет. Я лично сам, Казахстан, за это время ни разу не выронили плохого слова в адрес Кыргызстана, не делал плохих шагов. Это правильно. Потому что мы приходим и уходим, а две соседние страны существовали до нас, и будут жить после нас. Поэтому, у каждого поколения в ответственности сохранить дружбу, хорошие взаимоотношения и передавать их из поколения в поколение», - заявил Назарбаев в понедельник во время встречи в узком составе с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Астане.

В свою очередь глава Кыргызской Республики выразил признательность за приглашение в Казахстан.

«С трапа самолета нас тепло встретили, мы это почувствовали. Когда я избрался президентом, вы отправили мне очень теплое поздравление. И, пользуясь случаем, выражаю благодарность. Вы наш аксакал, старший брат», - сказал Жээнбеков.

Он напомнил, что в этом году страны отмечают 25 лет установления дипломатических отношений, а также 20 лет с момента подписания «договора о вечной дружбе».

«Данный визит совпадает с этими юбилейными датами…. Казахи и кыргызы – братские народы. У нас одни земли, мы пьём воду из одних источников, по одним и тем же дорогам ходим…. Я приложу все свои усилия для укрепления стратегических связей, наших союзных договорённостей», - заверил президент Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана в конце ноября. На выборах в октябре он получил порядка 55% голосов избирателей.