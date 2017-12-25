По предварительным данным, в результате инцидента погибло 4 человека
У метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате инцидента погибло 4 человека, сообщают Ведомости.
Еще по теме:
- Екатерина Шульман, политолог: «Постсоветский человек вышел в мир с отрицательными социальными навыками»
- Бывший министр экономического развития России приговорен к восьми годам строгого режима
- Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
- Российская комиссия опровергает информацию о выбросе рутения-106 на предприятии «Маяк» в Челябинской области
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые