У метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате инцидента погибло 4 человека, сообщают Ведомости.

Фотографии инцидента появились в Telegram-каналах. Судя по снимкам, это был рейсовый автобус.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства ДТП, пишет агентство «Москва». По данным источника ТАСС, погибли четыре человека. Источник «РИА Новости» сообщил о четырех погибших и 15 пострадавших. О жертвах и пострадавших официально пока не сообщается.

Переход, где произошло событие, находится рядом с метро Славянский бульвар. Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания».