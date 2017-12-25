«Зеленые» инновации будут внедрять университеты и нацкомпании – Назарбаев

Университеты и национальные компании Казахстана подписали больше сотни меморандумов с авторами научных разработок, представленных на международной специализированной выставке ЭКСПО в Астане, которая была посвящена развитию «зеленой» энергетики. Соглашения подразумевают внедрение разработок в практику, сообщил Нурсултан Назарбаев в ходе интервью журналистам республиканских СМИ, показанном вечером в понедельник в эфире казахстанских телеканалов.

Глава государства отметил, что на ЭКСПО в Астане было представлено 190 «новых научных инициатив», направленных на развитие «зеленой энергетики». По его словам, все инициативы зафиксированы.

«Сейчас университеты Казахстана подписали меморандумы с теми, кто создает “зеленую экономику» - 66 меморандумов. Они вместе уже работают. Национальные компании Казахстана – частные и нечастные – тоже подписали с ними соглашения. Около 45 таких меморандумов, чтобы внедрять их. То есть, никуда никто не уходит, потому что здесь после ЭКСПО создается центр зеленых технологий – все открытия, которые привезли, мы туда концентрируем и всем будем говорить: «Давайте будем внедрять», - сообщил Назарбаев.

Вместе с тем он напомнил, что сегодня 66% энергии в Казахстане производится за счет угля. Однако на угольных ТЭЦ «сейчас создаются такие блоки, которые очищают, не выбрасывают в атмосферу – и взвеси, и углекислый газ, и сернистый газ улавливаются и используются», подчеркнул президент.

Он также сообщил, что из 3040 автобусов, циркулирующих в городах республики, «половина работает на газе. Кроме этого, в Костанае уже запущено производство электромобилей.

В завершении Назарбаев подчеркнул, что развитие альтернативных источников энергии по себестоимости пока еще не сопоставимо с бензином, керосином и пр. Именно поэтому, уверен глава государства, в вопросе «зеленой экономики» нужно проявлять благоразумие.

«Иногда хотим бежать впереди паровоза, а жизнь нас останавливает <…> Будем двигаться вперед, но рассчитывая каждый свой шаг», - заявил президент.