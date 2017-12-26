Нацбанк готов изучить опыт Норвегии по управлению пенсионными сбережениями

Национальный банк готов изучить опыт Норвегии по объединению активов пенсионного и Национального фонда. Однако пока о слиянии речи нет, заявил журналистам во вторник в кулуарах правительства глаа Нацбанка Данияр Акишев.

«Мы будем изучать этот вопрос. Посмотрим, каким образом это было там реализовано, действительно ли происходило объединение. Потому что, на наш взгляд, там была немного иная схема, поэтому там есть своя специфика. Поэтому этот вопрос будем изучать», - заявил Акишев.

Он добавил, что, если будут «еще и соответствующие поручения», тогда они готовы с правительством данные вопросы отработать.

«Но я не думаю, что речь идет о каком-то уже конкретном плане действий и так далее. Как минимум, глава государства дал этот вопрос, мы будем его изучать. И мы готовы это поручение исполнить, изучить этот вопрос полностью», - заключил он.

Напомним, накануне Нурсултан Назарбаев в интервью представителям республиканских СМИ заявил, что в перспективе ЕНПФ может быть объединён с Национальным фондом по примеру Норвегии.

«В Норвегии есть хороший опыт – они пенсионные деньги объединили с Национальным фондом, как у нас есть. Он стал единым фондом, который более надёжный для людей и для всех. Может быть, мы тоже пойдём по этому пути. Но контроль за этими деньгами государству нельзя упускать, это я понял. Всё равно, в любом случае государство отвечает за пенсии», - подчеркнул президент.