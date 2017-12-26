Обледенение взлетной полосы стало причиной закрытия аэропорта Караганды

Аэропорт города Караганды закрылся по причине сложных погодных условий 24 декабря в 11.00 часов местного времени, сообщает во вторник пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию на своей странице в Фейсбуке.

«Утром 24 декабря в аэропорту произошло обледенение взлетно-посадочной полосы после дождя. В целяx обеспечения безопасности полетов с 24 декабря по настоящее время отменено/задержано ряд внутренних и международных рейсов», - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, службой аэропорта было использовано 11 тонн реагента для устранения обледенения.

«Также в данный момент аэропорт задействовал личный состав для устранения обледенения ручным способом. Ситуацию усложняют идущие осадки и боковой ветер», - указано в пресс-релизе.

Пассажирам комитет рекомендует заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний.