В Казахстане ужесточат ответственность за вредную информацию для детей

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также сопутствующие ему поправки. Документы регламентируют ответственность СМИ за предоставление несоответствующей возрастному цензу информации, повсеместное распространение, так называемого «белого интернета», а также возможность введения уголовной ответственности администраторов сайтов за «склонение к суициду».

«Законопроектом вводятся правовые понятия, ранее отсутствующие в юридическом обороте. Прежде всего, определено, какую информационную продукцию запрещается распространять или ограничивать ее распространение среди детей определенных возрастных групп. Для этого вводятся такие понятия, как «возрастная классификация информационной продукции» и «возрастная категория», - рассказал Тлеухан, отметив, что документом классифицируются категории «до шести лет, старше шести лет, 12, 14 и 16 лет».

В целом законопроектом предусмотрен запрет информационной продукции, которая основана на жестокости и насилии, побуждает детей к совершению, представляющих опасность для их жизни деяний, а также, суицида, содержит сцены порнографического и специального сексуально-эротического характера, пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«Телеканалы должны транслировать отвечающую данным требованиям информационную продукцию, с нанесением соответствующего знака возрастной категории. В противном случае, к ним будут приняты предусмотренные законом меры», - подчеркнул депутат.

Для совершенствования государственного управления и деятельности правоохранительных органов впервые дано определение понятию «информационная продукция для детей».

«В соответствии с данной статьей, теперь будет контролироваться содержание, оформление информационной продукции, которая используется для обучения, воспитания детей, в организациях дошкольного образования. Аналогичный контроль будет осуществляться и в системе образования. Еще одной важной особенностью является то, что будет проводиться экспертиза информационной продукции. В частности, аккредитация экспертов и экспертных организаций, наделенных правом проведения экспертизы информационной продукции, будет осуществляться комиссией, создаваемой при уполномоченном органе», - добавил Тлеухан.

Депутатов заинтересовал вопрос – возможно ли ограничить детей от просмотра выпусков новостей, в которых нередко показывают сцены насилия и происходящие в мире теракты. Марат Бопазов предложил на законодательном уровне ограничить время выхода таких материалов в эфир – после 22 часов.

«Мы считаем, что это немножечко преждевременно, в свете того, что происходит в мире – террористические атаки, их показывают в эфире. Это тяжело в лайфе новостных сюжетов ограничить. Мы постараемся в рабочих группах отработать, но мы считаем, что это немного ограничивает действия журналистов, в том, чтобы показывать не столь хорошие моменты в эфире», - отметил в свою очередь вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев.

«Мы тоже за то, чтобы не ограничивать, - отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин. – (…) Мы не меняем, законодательно оставляя все это. Депутаты понимают, что нельзя ограничивать действия журналистов. И вы правы, формат происходящих событий террористических – вы же не можете вырезать. Но есть этические нормы, которые вы должны отрабатывать с нашими коллегами-журналистами», - считает он.

А вот депутат Кенес Абсаттиров считает необходимым ввести запрет для детей, не достигших 16-ти лет, на регистрацию в социальных сетях. Он заявил, что «возможность такой меры подтвердили представители IT-компаний, включая «Лабораторию Касперского».

«Если честно, я не знаю, как «Лаборатория Касперского, но технически это невозможно», - парировал Ажибаев.

Он объяснил депутатам, что в социальных сетях и так действует ограничение «18+», но этот вопрос уже должны контролировать родители. В качестве примера он привел новую инициативу, созданную в Казахстане – «белый интернет».

«Каждый родитель может прийти к любому оператору связи и попросить подключить к гаджету «белый интернет». Там будет доступ к определенным сайтам. Сейчас их более 4 тысяч, на очередном этапе будет 3600. Тем самым, если каждый родитель проявит социальную ответственность по отношению к своему ребенку, он может сразу изначально ограничить его к интернету и, в частности, доступ к социальным сетям. Пока выход таков, и мы в этом направлении работаем», - отметил вице-министр.

Эту тему поддержала уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, отметив, что «белый интернет» уже начали вводить и в казахстанских школах.

«Все будет поступательно. Министерством образования вводится во всех школах. Теперь компьютеры, которые установлены в школах, будут пользоваться только этим «белым интернетом». (...) Все идет к тому, что всем нужно очищать свой интернет, чтобы войти в этот список. Будем отдавать во все госорганы и не только в детских учреждениях, пойдем дальше – во всех интернет-кафе мы будем рекомендовать, чтобы они использовать этот «белый интернет», - сообщил она, отметив, что родители «также должны понимать эту ответственность».

В свою очередь депутат Асылбек Смагулов поднял тему суицидов детей, его причин и предпосылок.

«Неограниченный доступ детей к информации на сайтах и соцсетях во многих случаях влияет на их поведение. Однако доказать, что именно информация, а не благополучная обстановка в семье, склонила ребенка к суициду, очень сложно. В уголовном кодексе РК предусмотрено наказание лишь за доведение до самоубийства, статья 105, а для администраторов «сайтов смерти» уголовная ответственность по этой статье наступает только в случае, если жертве угрожали или с ней жестоко обращались. На мой взгляд, здесь существует правовой пробел. В этой связи хотелось бы узнать позицию наших ведомств по исключению данного правового пробела», - спросил он.

Исполняющий обязанности начальника службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры Азамат Дюсембеков признал, этот вопрос действительно стоит на повестке и заверил, что его уже рассматривают.

«В рамках рабочей группы мы уже рассматриваем несколько вариантов по внесению изменений и дополнений в УК РК соответствующей статьи, с предусмотренными диспозициями, чтобы предусмотреть квалификацию тем деяниям, которые сейчас не подпадают под ответственность уголовную. Работа ведется. Я думаю, мы в ближайшее время отработаем и предложим», - пообещал представитель генпрокуратуры.

Однако заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов уточнил, что этот вопрос планируется проработать ко второму чтению и внести норму в данный законопроект.