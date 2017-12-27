«Ангосат» запустили с Байконура
Связь с первым ангольским спутником потеряли после его выхода на орбиту
ФОТО с сайта mcc.rsa.ru

Связь с первым ангольским спутником «Ангосат» была потеряна после его выхода на орбиту. Специалисты пытаются установить с ним связь, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

«После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», - сказал источник.

Официального подтверждения от «Роскосмоса» пока не было.

Изначально запуск ангольского спутника планировался 7 декабря, но производитель РКК «Энергия» в конце ноября отложил старт из-за того, что на разгонном блоке при попытке заправить его произошла нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов.

Спутник, ракета и блок «Ангосата» изготовлены по заказу властей Анголы. Космический аппарат после выведения его на геостационарную орбиту должен обеспечить вещание на определенных диапазонах на территории всей Африки.​

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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