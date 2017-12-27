Связь с первым ангольским спутником потеряли после его выхода на орбиту

«Ангосат» запустили с Байконура
Связь с первым ангольским спутником «Ангосат» была потеряна после его выхода на орбиту. Специалисты пытаются установить с ним связь, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.
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