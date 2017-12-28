Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию с Ирландией об избежании двойного налогообложения

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней». Как сообщил депутатам министр финансов Бахыт Султанов, граждане Казахстана, работающие в Ирландии, будут платить налоги только там, что позволит сократить их расходы.

«Конвенция дает возможность, путем разделения прав налогообложения между договаривающимися государствами, избежать двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами государств», - пояснил Султанов.

В итоге, создавая благоприятные условия для инвестиций, открывается возможность для укрепления и расширения экономического сотрудничества между Казахстаном и Ирландией. Кроме того, документ должен помочь в обмене информацией по вопросам налогообложения между уполномоченными органами двух государств, что «будет способствовать предотвращению уклонения от налогообложения».

Отдельными статьями документа, по информации министра, предусмотрен четкий порядок налогообложения доходов артистов, спортсменов, государственных служащих и студентов, осуществляющих свою деятельность в договаривающихся государствах.

«Если физическим лицам государственным служащим, осуществляющим свою деятельность в Ирландии для Казахстана, выплачивается зарплата или пенсия, такие доходы облагаются налогом только в Казахстане. Соответственно, также облагаются налогом только в Ирландии доходы государственных служащих Ирландии, работающих в Казахстане», - привел пример глава Минфина.

Он также сообщил, что объем товарооборота между двумя странами за последние 10 лет составил 1 млрд 180 млн долларов США. В 2016 году этот показатель составил 139 млн долларов. Основные экспортные товары Казахстана - каменный уголь, газ и аппараты для разделения дымов. В структуре импорта преобладают вакцины, лекарства и оборудование для их производства, напитки и парфюмерия. Инвестиции из Ирландии в Казахстан за последние 10 лет составили 1 млрд долларов США.