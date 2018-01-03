Стоимость непродовольственных товаров выросла на 8,9%, на платные услуги – на 5,9%
Инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1%. С начала прошлого года рост цен отмечается практически во всех сферах: от продовольственных товаров до тарифов жилищно-коммунальных услуг, сообщает информагентство «Казинформ».
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