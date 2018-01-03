Инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1%. С начала прошлого года рост цен отмечается практически во всех сферах: от продовольственных товаров до тарифов жилищно-коммунальных услуг, сообщает информагентство «Казинформ» .

С начала 2017 года и по состоянию на 1 января 2018, стоиомость картофеля выросла на 28,7%, сладкого перца – на 28,6%, репчатого лука – на 28,2%, моркови – на 19,3%, говядины – на 15,3%, баранины – на 14,1%, консервированного молока – на 11,6%. Аналитики отмечают снижение цен на гречневую крупу (на 28%), чеснок (на 25,6%), сахар (на 19,5%), помидоры и яйца (по 16%), огурцы (на 12,5%), подсолнечное масло (на 9,9%), капусту (на 5,2%).

Дизельное топливо в Казахстане подорожало на 31,8%, бензин – на 17,6%, каменный уголь – на 17,4%, сжиженный газ в баллонах – на 8,6%.

В сфере обслуживания на 7,9% выросла стоимость медицинских услуг. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям, увеличились на 11,4%, горячую воду – на 10,9%, центральное отопление – на 9,9%, канализацию – на 9,1%, содержание жилья – на 7%, холодную воду – на 5,1%, электроэнергию – на 5%.