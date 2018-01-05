Названы авиарейсы, которые будут субсидироваться в 2018 году

Программа субсидирования авиарейсов функционирует с 2002 года
Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию назвал авиарейсы, которые будут субсидироваться в 2018 году для связи между областями и доступности туристических объектов.
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