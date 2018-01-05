Программа субсидирования авиарейсов функционирует с 2002 года
Названы авиарейсы, которые будут субсидироваться в 2018 году
Фото Искандера Салиходжаева

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию назвал авиарейсы, которые будут субсидироваться в 2018 году для связи между областями и доступности туристических объектов.

В 2018 году будут субсидироваться следующие маршруты:

  • Караганда – Кызылорда – Караганда, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 18 000 тенге;
  • Усть-Каменогорск – Караганда, не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 000 тенге;
  • Кокшетау – Актау, не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 000 тенге;
  • Алматы – Кокшетау, не менее 2 раз в неделю с тарифом 18 000 тенге;
  • Алматы – Петропавловск, не менее 2 раз в неделю, с тарифом 20000 тенге;
  • Астана – Талдыкорган, не менее 7 раз в неделю, с тарифом 24 500 тенге;
  • Петропавловск – Шымкент, не менее 1 раза в неделю с тарифом 20 000 тенге;
  • Астана – Петропавловск, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 14 300 тенге;
  • Астана – Ушарал ( оз. Алаколь) не менее 2 раз в неделю, с тарифом 20 000 тенге;
  • Алматы – Балхаш, не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом с 14 000 тенге;
  • Астана – Урджар (оз. Алаколь), не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом 19 500 тенге;
  • Алматы – Урджар (оз. Алаколь), не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом 16 000 тенге.

По данным комитета, все тарифы указаны для перелёта в одну сторону. За период существования программы субсидирования на коммерческую основу были переведены более 10 авиамаршрутов.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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